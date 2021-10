Noodweer in Frankrijk: enkel nog code oranje op Corsica

In het zuidoosten van Frankrijk geldt nu ook niet langer code oranje voor noodweer, behalve dan in het departement Haute-Corse.

Maandagavond kon het oranje waarschuwingsniveau voor het departement Bouches-du-Rhône worden opgeheven, nadat het eerder al van code rood naar oranje was gegaan. Ook in de Var, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes en de Vaucluse is de oranje waarschuwing opgeheven. Het waarschuwingsniveau geldt wel nog voor Haute-Corse waar nog regenval wordt verwacht, aldus Météo-France.