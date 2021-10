Een timide maar charmante Ed Sheeran leert publiek van ‘De Warmste Week’ falen omarmen

Ed Sheeran strikken voor De Warmste Week, dat heet stunten. Goed, het helpt dat hij eind deze maand met een nieuw album komt, = (Equals). Want nieuwe albums, die verdienen promotie. Maar de aanwezigheid van de Britse superster bij de openbare omroep maandagavond voelde toch heel natuurlijk en ongedwongen.

Er was de setting. Zo’n 150 mensen hadden een ticket gewonnen voor de showcase. Met een artiest die doorgaans in z’n uppie stadions en festivalweides vult, was dat alsof je hem bij je thuis in de woonkamer had. De tv-studio was bovendien omgebouwd tot een soort circustent met verlichte bomen omheen. Dat leest misschien knullig, maar het werkte wonderwel. Warm en gezellig, zonder meer.

Ook het thema van de solidariteitsactie – kunnen zijn wie je bent – werd niet uit de weg gegaan. Een zevental gasten uit het publiek mocht hun verhaal delen en Ed Sheeran een vraag stellen. Er was een meisje dat vroeger heel slank was en sinds de puberteit het gevecht tegen de kilo’s had verloren, of Klaudia, die lang stotterde. Hoe hou je het hoofd recht, als velen om je heen je naar de onzekerheid drijven. Dat kon Ed Sheeran best weten, want hij had naar eigen zeggen vroeger nooit vriendjes. Hij, de roodharige stotteraar met dikke brilglazen.

Andries vertoefde enkele jaren geleden “in een slechte plaats”, na een relatiebreuk, en Astrid, die werd geboren met spina bifida (‘open rug’), keek na een delicate operatie de dood in de ogen. Onder hen ook Gio, een grote voetbalfan die zijn nu elfjarige zoon Matisse het liefst ook die richting zag uitgaan. Tot Matisse na twee jaar en veel tranen eindelijk durfde toe te geven dat hij liever zou dansen. Hoe ga je daarmee om, als je pad afwijkt?

Ed Sheeran bouwde er telkens een mooi verhaal rond. Over het falen omarmen en verder doen. Over inzien dat wie je het leven zuur maakt, dat vaak doet omdat die zelf met problemen worstelt. Over balans vinden, en de helende kracht van muziek – Bon Iver hielp hem, bij een liefdesbreuk. “Pas je niet aan, doe wat je gelukkig maakt. Wees niet bang om uit jezelf te breken. Jij bent nu eenmaal je beste zelf”, besloot hij. Zonder zijn gitaar omgord lijkt hij soms wat timide, en hij zoekt al ’ns naar woorden, maar het maakt hem charmant en geloofwaardig.

Er was uiteraard ook muziek. Met zijn vaste loop station erbij, een hele band in een doosje. Onder meer Overpass graffiti en Bad habits, uit het dra te verschijnen album. Thinking out loud, Perfect en – uiteraard – Shape of you passeerden ook. Tot het er na een dik uur opzat. Het publiek had intussen geklapt, gedanst en elkaar stevig beetgepakt. De actie van Ed Sheeran leverde alvast 108.429 euro op voor De Warmste Week, die dit jaar plaatsvindt van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 december in Mechelen.