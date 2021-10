In 1997 ging de laatste ommegang uit in Maaseik. — © hbvl

Maaseik

Na 25 jaar is het in 2022 weer zover: in september gaat opnieuw de tweedaagse reliekentocht Harlindis en Relindis door. Het programma van de ommegang is klaar, Maaseik zal een jaar lang in het teken staan van deze twee heilige zussen. De vzw Harlindis en Relindis zoekt intussen nog vrijwilligers.