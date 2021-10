Referee Department: “Openingsgoal Vanzeir (Union) tegen Cercle moest afgekeurd worden”

Het openingsdoelpunt van Union door Dante Vanzeir zaterdag op het veld van Cercle Brugge (0-3) had afgekeurd moeten worden. Dat zegt het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag in zijn wekelijkse analyse.

Union brak de voorbije speeldag op het uur de ban in het Jan Breydelstadion. Undav kreeg veel ruimte en legde panklaar voor spitsbroeder Vanzeir: 0-1. Maar volgens het Referee Department had het doelpunt nooit goedgekeurd mogen worden, omdat er in aanloop naar de goal een overtreding werd begaan door Nieuwkoop.

“Op het moment dat Undav de een-twee maakt, raakt Nieuwkoop de voet van Cercle Brugge-speler Popovic. Die gaat tegen de grond net buiten het strafschopgebied”, beschrijft het Referee Department. Vanzeir scoort, de VAR checkt en volgt de beslissing van scheidsrechter Wesli De Cremer om de 0-1 goed te keuren.

Maar de VAR had hier moeten ingrijpen, zegt het Referee Department. “Popovic is door het contact niet in de mogelijkheid om verder te verdedigen en dit contact heeft impact op de verdere aanval.”