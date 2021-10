Frans bondscoach Didier Deschamps: “Mijn doel is om zo veel mogelijk problemen te creëren bij de Belgen”

De wedstrijd tussen Frankrijk en België in de halve finale van de Nations League op donderdag belooft “een gevecht op tactisch, technisch en fysiek gebied”. Dat voorspelt de Franse bondscoach Didier Deschamps, die maandag sprak in de Franse media.

“Het is niet negatief bedoeld om te zeggen dat het een gevecht gaat worden”, legde Deschamps uit. “Er is genoeg respect tussen Roberto Martinez en mij, en de spelers onderling, van wie sommigen op clubniveau samen voetballen. Maar dat telt anderhalf uur op het veld niet, waar we spelen voor een plaats in de finale.”

De twee landen zullen elkaar opnieuw ontmoeten na de halve finale van het WK 2018, die door een uitgekookt Frankrijk werd gewonnen (1-0). Enkele Duivels deden nadien hun beklag over de Franse spelwijze. Deschamps maakt zich geen zorgen dat de rivaliteit tussen de twee ploegen verder zal toenemen. “Er is altijd rivaliteit geweest tussen grenslanden, zoals met Spanje en Italië. Het is niet de wedstrijd van donderdag die dat zal veranderen. Deze rivaliteit is gezond en sportief. Er waren misschien aan beide kanten oprispingen na die halve finale (in 2018, nvdr.). Maar dat was nog in het heetst van de strijd. Men heeft die verklaringen nadien te groot gemaakt.”

Deschamps wijst er voorts op dat de Rode Duivels “zes of zeven spelers hebben met meer dan 100 caps”. “Een organisatie kunnen ze altijd neerzetten en er zijn jongeren die ook hun neus aan het venster steken”, vervolgde de Franse T1. “Hun kern is zeer ervaren. Er is nog veel aanvalspotentieel. België is een van de beste ploegen in Europa en de wereld.”

Na een wat woelige periode - Les Bleus sneuvelden afgelopen zomer in de achtste finales van het EK tegen Zwitserland en speelden nadien in de WK-voorronde gelijk tegen Bosnië-Herzegovina en Oekraïne - knoopten de Fransen tegen Finland (2-0) weer aan met de zege. Voor de gelegenheid had Deschamps een vijfmansverdediging opgesteld. De coach verklaart nu dat hij “weet” welk team hij “zou willen opstellen” tegen de Duivels. “Het werkte goed tegen Finland en het blijft een optie. Ik kan alleen maar tevreden zijn met deze laatste prestatie, zowel wat het resultaat als wat het spel betreft. Ik ben hier toch om de beste oplossing te vinden voor de komende tegenstander. Mijn doel is om zoveel mogelijk problemen te creëren bij de Belgen.”