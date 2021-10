Eén dag na de modder van Parijs-Roubaix staat Tim Declercq te blinken met diploma op Grote Markt van Brussel

Zondag zat wielrenner Tim Declercq nog door de modder te ploeteren in de kopgroep van Parijs-Roubaix, maandagmiddag verscheen hij opgeblonken in een blauwe toga op de Grote Markt van Brussel. Daar kreeg hij samen met de rest van de afgestudeerde ULB- en VUB-studenten zijn diploma overhandigd.

Declerq studeerde begin september af als Master in de Lichamelijke Opvoeding. Een hele opluchting voor de 32-jarige meesterknecht van Deceuninck-Quick-Step. “Ik ben héél content, het is een last die van mijn schouders valt. Eindelijk dat diploma behalen is toch een speciaal moment in mijn leven”, vertelde Declerq eerder al.

Op de Grote Markt van Brussel poseerde Declercq samen met zijn dochtertje Marilou, zijn vrouw Tracey, zijn vader Karel en zijn moeder Karolien.