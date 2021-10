Steeds meer wedstrijden moeten het doen zonder officiële scheidsrechter, bij de match tussen T&T Turnhout en Miners Beringen was er wel een ref aanwezig. — © smb

Afgelopen weekend moesten er in Vlaanderen 42 provinciale seniorswedstrijden gespeeld worden zonder officiële ref. Net in de week van de official moesten veel ploegen zelf op zoek naar een clubref.