“Eerst droog, later meer wolken en regen

Dinsdag zal de dag in Limburg droog van start gaan. We kunnen zelfs nog brede opklaringen verwachten alvorens de bewolking tegen de middag zal toenemen. In de vroege namiddag zal het vanuit het westen gaan regenen. Op de meeste plaatsen zal er 3 tot 5 liter per vierkante meter vallen. De avond zal dan weer droog verlopen.