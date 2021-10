Nieuwe dronebeelden tonen enorme kracht lava spuwende vulkaan

De noordzijde van de vulkaan Cumbre Vieja op het Spaanse eiland La Palma is zondagavond ingestort, waardoor de lava nu hoger de lucht in gekatapulteerd wordt. De lavastroom die uit de krater komt, heeft aan snelheid en volume gewonnen. Een drone kon beelden maken van die natuurkracht. Bekijk ze in de bovenstaande video, met dank aan onze zusterkrant De Standaard.