Met Pandora Papers is er alweer een onwelriekend belastingdossier: “We moeten met z’n allen gewoon nóg kwader worden”

Offshore Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Bahama Papers, Paradise Papers en nu de Pandora Papers. Sinds 2013 schudden onderzoeksjournalisten geregeld aan de fiscale boom om de wijdverbreide belastingontwijking en -ontduiking van multinationals en superrijken aan te klagen. Maar is het niet vechten tegen de bierkaai? “Er is in die bijna tien jaar veel veranderd, al zijn we er nog lang niet”, zegt Bob Michiels, auteur van ‘Wanneer stoppen de fiscale privileges?’