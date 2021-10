Mancini ziet ook Pessina afhaken bij Italië, Dimarco is vervanger

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft Federico Dimarco, linkervleugelverdediger bij Inter, opgeroepen voor de Final Four van de Nations League, nadat Atalanta-middenvelder Matteo Pessina zondag in de wedstrijd tegen AC Milan een dijbeenblessure opliep en out is. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond gemeld.

Het is al de derde wijziging voor de Europese kampioen sinds de 23-koppige selectie voor de eindfase van de Nations League vorige donderdag werd bekendgemaakt. Mancini zag immers al Lazio-spits Ciro Immobile (dijbeen) afhaken, die werd vervangen door Juventus-aanvaller Moise Kean. Ook Atalanta-verdediger Rafael Toloi, die een spierverrekking opliep, werd vervangen door Davide Calabria (Milan).

Het is de eerste selectie bij de Italiaanse hoofdmacht voor de 23-jarige Dimarco, die in de jeugdreeksen finalist was op de Europese kampioenschappen U17 en U19 met het Italiaanse team.

Italië, de gastheer van de Final Four, neemt het woensdag in Milaan in de halve finale op tegen Spanje. De andere halve finale vindt donderdag in Turijn plaats tussen Frankrijk en België. De kleine finale en finale volgen op zondag.

