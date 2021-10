Nicolas Roche zet op 37-jarige leeftijd punt achter carrière: “Fietsen heeft me zoveel gebracht door de jaren heen”

De 37-jarige Roche werd prof in 2005 bij Cofidis en koerste vervolgens bij Crédit Agricole (2007-2008) en AG2R-La Mondiale (2009-2012). Als zoon van oud-renner Stephen Roche droeg hij vervolgens de kleuren van Tinkoff-Saxo (2014), Sky (2015-2016), BMC (2017-2018) en tot slot Sunweb, dat nu als DSM door het leven gaat.

Hij heeft twaalf profoverwinningen op zijn naam staan, waaronder twee etappes in de Ronde van Spanje (2013 en 2015). Hij startte in 24 grote rondes en finishte er daarvan in 22. Zijn beste klassement is een vijfde plaats in 2013 en zesde plaats in 2010 in de Vuelta. Zijn laatste overwinning was in 2016, toen hij voor de tweede keer kampioen van zijn land werd op de weg en in de tijdrit.

“Na 17 jaar en meer dan 1270 professionele racedagen, met veel mooie herinneringen, is het tijd voor mij om met pensioen te gaan en naar een nieuwe horizon te kijken”, zegt Roche. “Mijn laatste race waren de Ierse kampioenschappen, thuis, met mijn vrienden en familie. Fietsen is mijn leven en het heeft me zoveel gebracht door de jaren heen. Het heeft het mogelijk gemaakt om ongelooflijke mensen te ontmoeten en met hen samen te werken en naar enkele van de meest afgelegen en fantastische plekken op deze planeet te reizen. Het was een ervaring om ook met Team DSM te werken en dat was heel anders dan alle teams in het verleden. Ik bleef veel van hen leren en ik vond het erg leuk om de ‘grote broer’ te zijn van de jongere jongens in het team. Nog vier dagen in de rode trui doorbrengen in de Vuelta in 2019 zal altijd een bijzondere herinnering blijven. Ik wil jullie allemaal bedanken, iedereen die dit leest, voor de ongelooflijke steun die ik heb gekregen tijdens mijn wielercarrière. Bedankt!”