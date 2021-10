Lokale komiek Gino Harris gaat Jacques Vermeire achterna

Anderhalf jaar later dan gepland, want enkele keren was er uitstel door corona, heeft Jacques Vemeire uiteindelijk toch opgetreden in Nieuwerkerken. Lokale komiek Gino Harris zit in hetzelfde schuitje.

Zaal De Brug was al heel lang uitverkocht voor de komst van Jacques Vermeire. Die zou immers eerst optreden begin 2020, maar corona gooide roet in het eten. Op 1 oktober 2021 was het dan eindelijk zo ver en Jacques pakte samen met zijn compagnon Luc Verschueren het volledige publiek in zaal De Brug in. Onder hen ook Gert Vranken, die in Nieuwerkerken bekend staat als Gino Harris. Onder die naam is hij nu al 16 jaar actief als zanger, en ruim 6 jaar als komiek. Net zoals zijn voorbeeld Jacques moest ook hij zijn voorstellingen gepland in 2020 schrappen omwille van corona. “Heel jammer, het was een kleine jubileumtournee met het beste materiaal uit mijn eerste vijf jaar als komiek. Maar ik heb goed nieuws. In januari 2022 kom mijn ‘Jubilee Eediese’ er toch. Meer details volgen binnenkort. Ik heb alvast veel opgestoken door Jacques hier live aan het werk te zien, dat zal ook goed van pas komen voor mijn show”, zo reageert Gert. len