Vijf keer prijs in Sint-Truiden: werkmateriaal en fietsen gestolen

De politie registreerde tussen zaterdag 1.30 uur en maandag 9 uur heel wat diefstallen in Sint-Truiden. De eerste melding bleek een gestolen elektrische fiets uit een wagen in de Spoorwegstraat. Vervolgens werd zaterdag om 9 uur een diefstal in een tuin vastgesteld. In de Plantenstraat verdwenen wandelschoenen, een fietstas en werkmateriaal. Twee uur later werd op de Zoutleeuwesteenweg vastgesteld dat een poortje aan de achterzijde van een domein werd geforceerd. De buit is niet bekend. Om 15 uur werd op de Wilderenlaan bij een inbraak in een loods de diefstal van een grasmachine, kettingzaag en herenfiets vastgesteld terwijl maandagochtend in de Gazometerstraat een mobiele toegangshelling uit een ondergrondse parking gestolen bleek. ppn