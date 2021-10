Fietser M.P. (77) uit Sint-Truiden raakte zaterdag rond 10 uur gewond bij een aanrijding op de Zepperenweg in Zepperen. In de Luikerstraat gebeurde dezelfde dag, rond 13.15 uur, nog een tweede aanrijding waarbij een fietser betrokken was. Hierbij liep R.W. (84) uit Sint-Truiden verwondingen op. ppn