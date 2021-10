Belgische danseres die schitterde bij Ellen DeGeneres toont gehavend gezicht na ruzie met partner: “De slag te veel”

De Brusselse danseres Jeny Bonsenge, die in 2019 veel aandacht had gekregen na haar passage in de ‘Ellen Show’, heeft op Instagram een foto en een video van haar gehavende gezicht getoond nadat ze het slachtoffer werd van partnergeweld. “Ik zwijg niet meer”, zegt de Brusselse.

Op de foto die Bonsenge deelt op Instagram heeft ze een gezwollen oog en een gezwollen gezicht. In de video die ze erbij post, glijden de tranen over haar gezicht. Het was niet de eerste keer dat Bonsenge klappen kreeg van haar partner, zo wordt al snel duidelijk. “Ik ben niet meer bang om te spreken”, schrijft ze. “Verschillende vormen van geweld ondergaan in een relatie en stil blijven. Het aanvaarden, vergeven, opnieuw verliefd worden, denken dat alles weer beter zal worden… Schrik hebben om te spreken, voor de reactie van de mensen. Bang zijn van de bedreigen en om buiten te gaan. Bang zijn om dood te gaan als je praat. Maar dat nooit meer.”

Dit was de slag te veel, schrijft Bonsenge nog. “En die heeft me toegelaten om wakker te worden en te ontsnappen. Ik had dat veel vroeger moeten doen.”