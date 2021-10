Jager riskeert fikse boete voor doodschieten van getrainde papegaai: “Rambo was als een kind voor mij”

De jager die drie jaar geleden de getrainde papegaai Rambo had doodgeschoten in Westmalle, is maandag voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verschenen. Het openbaar ministerie vorderde een boete van 4.000 euro voor onder meer inbreuken op de dierenwelzijnswet. De beklaagde vraagt de vrijspraak: hij dacht dat hij op een exotische vogel schoot en vindt niet dat hij iets verkeerd deed.

De ara Rambo was getraind in ‘free flying’. Eigenaar Joseph Verdyck liet hem dagelijks uitvliegen, waarna hij altijd netjes weer terugkwam. Op 29 december 2018 werd de vogel los gelaten op een akker aan de Sint-Jobbaan in Westmalle. De boer had daar toelating voor gegeven. Het terrein is echter ook een erkend jachtgebied. Beklaagde Patrick V.d.H. zag de ara vliegen en schoot hem uit de lucht. Hij beroept zich nu op het jachtdecreet.

“Ik dacht dat het een exoot was. Uitheemse soorten die hier niet thuis horen, mogen worden afgeschoten. Ik had nooit gedacht dat die papegaai een baasje had. Dat besefte ik pas toen ik zag dat hij een harnas droeg. Ik heb de eigenaar meteen opgezocht en mijn excuses aangeboden”, vertelde de beklaagde.

Volgens het openbaar ministerie is het jachtdecreet niet van toepassing op deze zaak. “Het was een gedomesticeerd dier dat vloog onder toezicht van zijn eigenaar. Er is hier ook geen sprake van overmacht.”

Joseph Verdyck is er na drie jaar nog altijd het hart van in. “Ik denk niet dat hij beseft hoeveel leed hij ons heeft aangedaan. Ik heb Rambo met de hand groot gebracht. Drie maanden lang ben ik ‘s nachts om de twee uur opgestaan om hem te voederen. Hij was als een kind voor mij. Op 1 seconde heeft hij hem van mij afgepakt, voor niks.”

De man vordert 8.750 euro schadevergoeding: 2.500 euro voor de aankoopprijs, 5.000 euro voor de training tot ‘free flight’-vogel en 1.250 euro morele schadevergoeding. Het vonnis wordt uitgesproken op 15 november.