Hans Vanaken voor duel tegen Frankrijk: “Ik heb bewezen dat ik iets kan betekenen voor nationale ploeg”

Hans Vanaken toonde zich in de vorige interlands van de Rode Duivels en met Club Brugge in de Champions League. De Limburgse middenvelder solliciteerde met zijn prestaties naar een basisplek tegen Frankrijk, maar zou naar eigen zeggen niet teleurgesteld zijn met een plaats op de bank. “Nee, ik zou niet ontgoocheld zijn. Ik weet hoeveel kwaliteit hier rondloopt, dan is het geen schande om op de bank te zitten. Als dat nu weer gebeurt, zal dat geen weerslag hebben op mijn prestaties bij Club Brugge”, zei Vanaken.

“Ik zit in een goede vorm. Bij de vorige interlands heb ik veel vertrouwen opgedaan. Ik weet niet of mijn status veranderd is. Ik heb wel bewezen dat ik iets kan betekenen voor de nationale ploeg. Hier loopt heel veel kwaliteit rond, maar of ik een basisplaats krijg tegen Frankrijk? Dat weet ik niet. Ik ben nog altijd dezelfde speler van een jaar geleden, maar het gaat nu gewoon goed. Waar ik speel, maakt niet zoveel uit. Ik kan op twee posities uit de voeten. Ik kan als meest aanvallende middenvelder spelen, maar ook een rijtje lager. Het gaat goed met Romelu in het samenspel omdat hij een spits van wereldklasse is. Dat maakt het makkelijker.”

© BELGA

Met het winnen van de Nations League kunnen de Rode Duivels deze week de kater van het EK een beetje doorspoelen. Maar zou het meer zijn dan een troostprijsje? “Ik vind de Nations League winnen echt wel een prijs. We hebben er onderling nog niet echt veel gepraat. Dat de voorbereiding korter is dan voor een groot toernooi zal dat geen invloed hebben.”

Donderdag wacht wereldkampioen Frankrijk in de halve finale. Een heruitgave van de halve finale op het WK 2018 in Rusland. “Ik was er niet bij tegen Frankrijk op het WK, dus ik kan niet over revanche spreken. Er was grote teleurstelling na die uitschakeling in de halve finale. Frankrijk speelde wat antivoetbal, maar om nu te zeggen dat er grote rivaliteit is, dat zou ik toch niet doen. Of we sterker zijn? Moeilijk te zeggen. We willen die prijs van de Nations League pakken. Ik heb Martinez niets te vertellen over Mbappé, waar ik met Club in de Champions League tegen speelde. Iedereen kent zijn kwaliteiten, zeker onze bondscoach.”

Axel Witsel: “Ik weet niet of dit het beste moment is om tegen Frankrijk te spelen”

Voor Axel Witsel wordt het duel tegen Frankrijk wel bijzonder. Het wordt een speciale match, los van die verloren halve finale op het WK. Wij willen gewoon winnen. Maar het is tegen Frankrijk dat is altijd speciaal”, begon de middenvelder van Dortmund op zijn persconferentie. “We willen het echt wel goed doen in deze Nations League. We willen gewoon een prijs winnen met deze groep. Het wordt niet makkelijk tegen Frankrijk, maar we kunnen winnen. Ze hebben goede spelers. Benzema is heel sterk, Griezmann en Mbappé ook. Kanté is er niet bij en dat is misschien wel goed voor ons. Er is ook nog Pogba. Als je dat allemaal optelt… Ik weet niet of dit het beste moment is om tegen Frankrijk te spelen. De jongste maanden zijn ze inderdaad niet meer zo goed, maar het blijven natuurlijk wel uitstekende spelers.”

© BELGA

De Belgische nationale ploeg zit momenteel niet dik gezaaid in de centrale verdedigers. Is het voor Witsel een optie om achterin te depanneren? “Ik speelde bij Dortmund al regelmatig als centrale verdediger. Als de trainer dat vraagt, doe ik dat. Maar ik laat graag weten dat ik het liefst als verdedigende middenvelder speel. Ik heb er met de bondscoach over gepraat, maar het is niet de bedoeling dat ik dat bij de Rode Duivels ook zal doen.”