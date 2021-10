Kinderen knuffelen en turnen samen met hun ouders

Zondagvoormiddag konden 16 peuters en kleuters, samen met hun mama of papa, op een fijne manier bewegen tijdens een workshop knuffelturnen in zaal De Bammerd.

“Knuffelturnen is een plezante manier van bewegingsopvoeding voor jonge kinderen”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Het gaat om bewegen, voelen, genieten en ontspannen. Het is quality time met je kind en tegelijk ontmoet je nog andere ouders. We werken samen met ‘Jij & Ik’: zij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van kwalitatieve lessen waarbij beweging, verbinding en plezier centraal staan. In november en december zijn er nog enkele workshops gepland.”