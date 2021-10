Limburgs Landschap: Het vliegend hert

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

De natuur zit vol met bizarre wezens. Het vliegend hert – zeker de mannetjes – is daar zeker eentje van. De grootste kever in ons land – en heel Europa – ziet er met zijn grote kaken dan ook uit als een mythisch wezen dat zo uit een Harry Potter-film gestapt is. Nu ga je hem niet dadelijk in je tuin tegenkomen. Deze insecten houden van oude bossen met veel dood hout dat er jaren is blijven liggen. De huidige vorm van bosbeheer is dan ook een zegen voor deze soort. Toch blijft het een zeldzaamheid.

Om de mannetjes te zien, moet je dubbel geluk hebben. Ze leven maar een paar weken en hebben maar één doel: een vrouwtje vinden om mee te paren. Die dames – die de grote kaken missen – leven wat langer. Ze hebben toch een paar maanden de tijd om hun casanova te ontmoeten. Dit in tegenstelling tot de larven van het vliegend hert. Want die hebben drie tot vijf jaar de tijd om groot te worden. Dat doen ze onder de grond. Op hun menukaart staat rottend hout, liefst van al eikenhout. Op het einde van hun larvenleventje maken ze een mooie cocon waarin ze dan hun laatste winter in doorbrengen. In juni kruipt daar een volwassen vliegend hert uit.

Op hun veroveringstocht komen ze wel eens een rivaal tegen. Dan is het hommeles. De mannetjes vechten het dan uit met hun grote kaken. Niet om elkaar te verwonden. Maar wel om hun uitdager op de rug te krijgen. Ze kunnen de andere kever tijdens deze gevechten helemaal van de grond tillen. Als vliegende herten zouden meegedaan hebben met de Olympische Spelen, konden ze dan ook kiezen: gewichtheffen of judo. In beide disciplines zouden ze met gemak met een medaille naar huis gaan.

Foto’s: Gert Benaets