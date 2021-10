Ferm Kleine Spouwen start nieuw werkjaar met glaasje bubbels

Ferm Kleine Spouwen heeft haar start van het nieuwe werkjaar niet gemist. Na de lange pauze door corona en na een reeks buitensportactiviteiten in de zomer, kunnen ze weer activiteiten organiseren in hun vertrouwde zaal. Voor de Ferm-dames was het dan ook een blij weerzien.

“Op 2 september startte Ferm Kleine Spouwen met de lessen gezondheidsgym om alle spieren weer wat soepeler en strakker te maken”, klinkt het. “Op 14 september maakten we samen met Ferm Martenslinde en Ferm Werm een uitstap naar Mons (Bergen). We bezochten de scheepslift in Stréphy-Thieu en het Van Goghhuis in Cuesmes. Na een lekker driegangenmenu verkenden we, onder begeleiding van een gids, de mooiste plekjes van Mons. Op 30 september mochten we vele dames welkom heten op onze kookles ‘Allemaal fruit’. Er werden verschillende gerechten bereid waarin fruit verwerkt werd. En het glas werd geheven op ons blij weerzien in groep.”