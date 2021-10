Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bezorgt leeuwen in Antwerpse Zoo nieuw speeltje

In de Zoo Antwerpen heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) het leeuwengezin van de dierentuin een nieuw speeltje bezorgd naar aanleiding van Werelddierendag. De leeuwen, waaronder drie welpjes, beschikken voortaan over een “bungeekoord” waaraan de verzorgers een karkas hangen. De dieren kunnen (of moeten) op die manier wat meer aan beweging doen om aan hun kost te komen.

Weyts werd maandag vergezeld door Antwerps burgemeester Bart De Wever en schepen van Dierenwelzijn Els van Doesburg (allebei N-VA). Zoo-directeur Dries Herpoelaert en twee verzorgers begeleidden hen tot in het leeuwenperk - vanzelfsprekend wanneer de leeuwen zelf veilig binnen zaten. Met enige moeite kon Weyts het nieuwe speeltje ophangen aan een paal terwijl De Wever en van Doesburg wat vlees voor de leeuwenwelpjes op de grond legden. Wanneer iedereen weer in veiligheid was, mochten de leeuwen hun traktatie verorberen. Leeuwin Tasa toonde ook al wat interesse in het bungeekoord, maar het karkas eraf halen lukte nog niet meteen.

“Het bungeekoord is heel welkom”, zegt Ilse Segers van Zoo Antwerpen. “Met dit soort speeltjes zorgen we ervoor dat onze dieren net als in het wild iets meer moeite moeten doen om aan hun voedsel te geraken. Het houdt hen bezig en brengt hen in beweging.”