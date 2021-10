Voortuin van de pastorie is troostplek

Tijdens de coronapandemie kregen heel wat mensen te maken met het plotse verlies van een dierbare. Ze verdwenen uit ons leven, zonder afscheid, zonder een laatste groet en lieten vaak enkel verdriet achter.In het kloppende hart van Zepperen, in de schaduw van de parochiekerk realiseerde Ferm Zepperen zijn troostplek, een plek om je verdriet te verwerken, te delen met anderen, om mooie herinneringen op te rakelen, tot rust te komen en verbonden te zijn met hen die vertrokken zijn.

Ferm liet op deze plek een monumentaal beeld oprichten. Het beeld staat symbool voor de overwinning op het coronavirus. Het was Marijke Schoenaerts die het beeld in keramiek realiseerde. Het staat op een sokkel uit 1150, het restant van een laat romaanse doopvont, die in de pastoorstuin gevonden werd en nu een nuttige invulling krijgt. Het beeld stelt een wereldbol voor. De wereldbevolking heeft enorm geleden tijdens de pandemie. Duizenden mensen verloren de strijd tegen het virus, niet alleen ver van hier maar ook zeer nabij. Maar dankzij het opvolgen van de maatregelen, het vaccin en de voorzorgen die alle mensen namen, krijgen we vat op het virus en ontwaakt die wereld langzaam uit een nare droom: de aarde barst terug open en de mens vindt zijn veerkracht terug. Het normale leven kan terug beginnen. Deze uitleg wilde Marije Schoenaerts zelf komen geven, ware het niet dat ze verhinderd was wegens ... verplichte quarantaine na een besmet contact.

Helemaal weg is het virus nog niet en dagelijks sterven er nog steeds mensen aan.Ferm-voorzitter Ann Vandevoordt bedankte het Genovevakoor onder leiding van Griet Renaerts voor de muzikale omkadering, de Kerkraad van Zepperen om de mooie locatie ter beschikking te stellen en de stad voor de logistieke hulp voor de realisatie van deze troostplek. Schepen Johan Mas was dan ook terecht fier op deze mooie plek, gerealiseerd voor en door Zepperenaren. En omdat de pastorie zeer nabij was, was er ook geen probleem om in de plenzende regen een droge receptie te organiseren om de herwonnen vrijheid, want voorafgaand aan de inhuldiging was er nog een eucharistieviering door pastoor Michiels, voor het eerst sedert anderhalf jaar zonder beperkingen en mondmaskers om de overledenen van Ferm en corona te herdenken .