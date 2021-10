Graag op date? Check dan even je spelling

De Nederlandse krant NRC en het Vlaamse dagblad De Standaard hebben geanalyseerd hoe het zit met het schrijftalent van de jeugd van tegenwoordig. Niet zo goed, blijkbaar. Hun peiling wijst uit dat de helft van de Vlaamse en Nederlandse jongeren (12-29 jaar) ervan overtuigd is dat de jeugd niet goed meer kan spellen.

© Shutterstock

En dt-fouten of grammaticale blunders kunnen een impact hebben op je amoureuze leven, zo luidt een van de conclusies van de rondvraag. Twee op drie meisjes vinden een erbarmelijke spelling een grote afknapper op datingsites, tegen een ruime helft van de jongens. Hoe ouder je bent als je spellingfouten maakt, hoe erger het overkomt.

Als enkele andere parameters gunstig zijn, denk aan gemeenschappelijke interesses enzovoort, zou een juiste spelling je dus sneller aan een date kunnen helpen. Even het Groene Boekje erbij halen voor je jezelf naar Tinder of andere datingsites begeeft, is dus geen overbodige luxe. Of gooi het over de Engelse boeg. Die taal is volgens de bevraagde jongeren makkelijker juist te schrijven dan het Nederlands.