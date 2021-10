Sfeervolle commmunieviering in Rekem

Op zaterdag 2 oktober mochten 33 jongeren de Heilige Communie voor een eerste keer in hun hart ontvangen in de kerk van Rekem.

De kerk was bijna te klein. Veel lachende en blije gezichten die eindelijk een plaats in hun hart konden maken om Jezus te ontvangen. In een feestelijke viering voorgegaan door E.H. Jos Vanderlee, met als grote thema 'Geef elkaar kansen om te groeien', met het evangelieverhaal van de vijgenboom, werd het voor allen een sterke viering. De jongeren deden hun uiterste best. Dankzij Michel werden de muzikale zangtalenten stevig ondersteund. Iedereen deed zijn uiterste best om mee te zingen, te bidden, te lezen, en vooral te luisteren naar elkaar. Proficiat aan allen, maar ook dank aan Guy, Johan, Kim, Will, Michel en alle helpende handen om deze viering te ondersteunen.