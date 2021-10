50én Maaseik met de zon op stap in de Eifel

Op 23 september maakte de vereniging 50én een mooie en zonnige daguitstap. Ze bezochten het museum Vaals met zijn talrijke heiligenbeelden, maakten een mooie boottocht over de Obersee in de Eifel en dineerden in Monschau.

Het museum Vaals was voor vele deelnemers een openbaring. Na het genot van een koffie met een stevig gebak en na de sappige uitleg door de beheerder kregen ze een rondleiding door de gebouwen van het voormalige klooster. Een openbaring van het aantal heiligen die nog geen halve eeuw geleden voor vele doeleinden aangeroepen werden. Een deel van de Rursee is de Obersee. De leden van 50én Maaseik maakten een boottocht van meer dan twee uren en togen daarna naar het mooie Eifelstadje Monschau voor een diner. 50én Maaseik is een vereniging voor elk wat wils. Meer info op www.50enm.be. Voor vragen mail naar info@50enm.be of bel 0488 994 276.