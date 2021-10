Pasar gaat op verkenning in Rotterdam

Dertig leden van Pasar Lanaken trokken een weekend op verkenning in Rotterdam en omstreken.

Vrijdag stond een uitgebreide boottocht in het Biesboschgebied op het programma. De kaasboerderij ’t Bosch werd in de namiddag bezocht. Op de tweede dag konden de leden vanuit de Euromast Rotterdam overschouwen. Na het middagmaal gidste een Rotterdammer hen door de binnenstad.Zondag leerden ze de oude stad Delft kennen. Een rondvaartboot bracht hen in de namiddag naar de Porcelyne Fles waar ze veel Delfts porselein uit hun jonge jaren herkenden.