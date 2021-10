Pyxiscollege herdenkt Sophie en Laura

In het najaar van 2006 werd het Pyxiscollege, de toenmalige Sint-Vincentiusmiddenschool, in Lanaken zwaar getroffen door het verlies van twee leerlingen.

Laura Jordens overleed op 29 september na een moedige strijd tegen een ongeneeslijke ziekte. Sophie Witters overleed op 15 oktober aan de gevolgen van een fietsongeluk. Beide meisjes woonden in Rekem en waren ook heel goede vrienden. Nu 15 jaar later werkten Mireille Gerekens, Wouter Beckers en Stephanie Menegon samen met enkele leerkrachten een mooie en warme viering uit om deze twee meisjes te herdenken.De medeleerlingen én vrienden van toen, alsook familie en (oud)leerkrachten kwamen op zondag 3 oktober samen in de eetzaal van het Pyxiscollege. De weergoden waren hen niet zo gunstig gezind en het stil moment buiten aan de herinneringsbomen aan de meisjes werd daarom noodgedwongen ingekort. Het officiële moment werd binnen afgesloten met twinkelende vuurstokjes en een toost op de meisjes. Daarna werd er aangeschoven aan het dessertbuffet dat ook door de vriendengroep van Laura en Sophie werd gemaakt. Het was een heel warme, persoonlijke en ontroerende herdenking waarin heel wat herinneringen terug naar boven kwamen. Sophie en Laura blijven zo verder schitteren, want dankzij zo’n herdenking en door er blijven over te vertellen zullen zij nooit vergeten worden!