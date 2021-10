Geslaagde pannenkoekendag bij Samana Engsbergen

Op zondag 3 oktober werd buurthuis ’t Goor dan ook gevuld door Engsbergenaren die maar wat blij waren mekaar nog eens te kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer en daarbij te genieten van de pannenkoeken met siroop of suiker. Het team vrijwilligers was weer op post en iedereen had z’n eigen taak wat resulteerde in een goed geoliede organisatie van bakkers, garçons, koffiedames, toogwerkers, afwassers en andere medewerkers. Het uitgebreide team kan echter nog steeds aangevuld worden met mensen die zich geroepen voelen iets voor anderen te betekenen. Niet alleen de vrijwilligers zijn welkom bij Samana Engsbergen maar ook nieuwe leden mogen steeds aansluiten. Foto: Greta Camps