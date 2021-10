Leerlingen van De Schuit zetten sportclubs op originele manier in de kijker

Tijdens de Dag van de Sportclub werden er allerlei activiteiten voorzien voor de kinderen om hun sport(club) zo goed mogelijk in de kijker te zetten. De dag begon met een leuke opwarming zodat iedereen klaar werd gestoomd om later op de catwalk te paraderen. Niet alleen de sportieve outfits sprongen die dag in het oog. Ook de typische attributen mochten niet ontbreken. Na de ochtendgymnastiek mochten de kinderen per sport over de catwalk lopen. Ze betraden deze door op een springplank de rode loper op te springen en werden tijdens de show aangemoedigd door een daverend applaus. Sommige kinderen lieten hun talenten zien door op hun eigen sportieve manier de catwalk over te lopen, springen, dansen… Hierna werd er een leuk filmpje in elkaar gestoken waarbij elke sportgroep een attribuut doorgeeft naar een andere groep. Dankzij deze organisatie beleefden de kinderen de Dag van de Sportclub intenser dan ooit en werden nieuwe talenten ontdekt.