Jef Vermassen reageert op ‘halve vrijheid’ Els Clottemans na parachutemoord: “Ze heeft vreselijk geluk”

Advocaat Jef Vermassen, die in de zaak van de parachutemoord de nabestaanden van Els Van Doren bijstond, reageert op de ‘halve vrijheid’ van Els Clottemans (37). Volgens hem zijn z’n cliënten ontgoocheld. “Zij vinden het te vlug. Zeker omdat Clottemans, voor zover we weten, geen bekentenis heeft afgelegd. Zij kan nu wel beginnen aan haar leven in de samenleving, terwijl mijn cliënten nog volop in een rouwproces zitten.”