Sharon Stone (63) straalt in weinig verhullende jurk

De Amerikaanse actrice Sharon Stone heeft zich van haar meest sexy kant laten zien in een glamoureuze jurk. Ze verscheen voor een fotoshoot op een Zuid-Frans strand in een creatie met goudkleurig bloemenkorset, dat maar net haar borsten bedekte, en een zwarte sleep.

De filmster werd afgelopen zaterdag gezien op een boot tussen verschillende bemanningsleden in een zwarte rok, waaraan en metalen korset met bloemen was bevestigd. De gewaagde outfit komt van het Italiaanse modehuis Schiaparelli en sprong in het oog tijdens een fotoshoot op een Zuid-Frans strand. Waar we de shoot later zullen zien en op welk Frans strand de Basic instinct-ster, die voor de gelegenheid de haren naar achteren liet kammen, zich begaf is niet duidelijk.

De jurk komt uit de haute-couturelijn van het luxelabel en wordt te koop aangeboden op de officiële site. Een prijs wordt weliswaar niet meegegeven, maar enkele gelijkaardige stuks – zoals een top met vergulde accenten – uit de commerciële lijn kosten gemiddeld rond de 5.000 euro.