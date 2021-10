“Minstens 300.000 Belgen lijden aan post-covidsymptomen”

Meer dan twintig longcovid-patiëntenorganisaties uit zeventien Europese landen hebben zich maandag verenigd in een nieuw netwerk. “We willen onze krachten bundelen: expertise onderling delen en beter samenwerken”, zegt Li.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in de zomer van 2020 een stappenplan goedgekeurd, waarbij acties ondernomen worden om longcovidpatiënten te ondersteunen. Zo zijn er al zo’n tachtig longcovidklinieken opgericht. Li hoopt dat er ook in België soortgelijke initiatieven zullen ontstaan. “Federaal minister Frank Vandenbroucke wacht nog op de resultaten van een studie om verdere stappen te ondernemen. Die resultaten worden eind oktober verwacht. We hopen dat er daarna snel een beslissing volgt.”

Meer dan tien procent van de mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, ondervindt daar zes maanden later nog gevolgen van. “Als we uitgaan van het cijfer van aantal besmettingen dat professor Molenberghs (Geert Molenberghs, biostatisticus aan UHasselt en KU Leuven, red.) berekend heeft, komt dat neer op 300.000 tot 350.000 Belgen die aan post-covid lijden.”

De symptomen waar de meeste postcovidpatiënten mee kampen, gaan van milde klachten tot pijn, extreme uitputting, geheugenproblemen, zenuwstelstelstoornissen of orgaanschade.