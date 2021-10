COLUMN Karin De Greeve: Pensioen

Op mijn 16de krijg ik het “radiovirus” te pakken. Aan de Rodenbachstraat heeft Jos Ghysen het idee opgevat om elke woensdagmiddag van twaalf tot twee een programma met publiek uit te zenden. Dus rij ik daar elke woensdag meteen na school op mijn brommertje naar toe. Thuis weten ze dat ik niet voor twee uur zou thuis zijn. Ik zal dus radioprogramma’s gaan maken. Maar dat zien mijn ouders niet meteen zitten. Ook mijn andere ambitie, piloot worden, wordt niet op gejuich onthaald. Het zal biologie worden. Het radiovirus heeft mij echter ferm te pakken en blijft sluimeren. Zo’n 40 jaar geleden stap ik het Ministerie van Economische Zaken in Brussel binnen. Daarna volgen het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, Koerier en een privéfirma. Tussendoor begin ik bij Studio 2000, nu Transkript, boeken in te lezen voor blinden en slechtzienden. De studio aan de Stadsomvaart lijkt al een beetje op een radiostudio: een groot raam met aan de ene kant de geluidstechnicus en aan de andere kant de inlezer voor de microfoon. Ik leer er mensen kennen van een vrije radio, Radio Centraal. Of ik misschien zin heb om een radioprogramma te presenteren, regionaal nieuws te lezen? Natuurlijk, heel graag zelfs. En wil het toeval nu toch niet dat daar een zekere Tom Vossen meewerkt. Of ik geen stemproef bij BRT 2 wil doen? Natuurlijk wil ik dat! Op maandag 4 december 1989 zit ik bloednerveus voor de microfoon van studio 2 aan de Rodenbachstraat, het begin van een boeiende periode. Nu, zovele jaren later, stopt het VRT-avontuur. Zoals elke 65-jarige ga ik op “rust”-pensioen. Haha, geloof het maar niet, rusten kan ik later wel. Je zal me nog vaak tegenkomen in Hasselt en dan drinken we er eentje. Moraal van het verhaal: blijf geloven in je dromen en dan komen ze ooit wel uit!