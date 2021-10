Hasseltse straatnamen: Godfried Bomansstraat

Godfried Bomans werd geboren in Den Haag in 1913. Het gezin verhuisde naar Haarlem waar vader Bomans een advocatenpraktijk had en politiek actief was. Na zijn middelbare studies in Overveen, studeerde Godfried Rechten aan de Amsterdamse universiteit en Wijsbegeerte in Nijmegen. Hij ontpopte zich al jong als schrijver, columnist en mediapersoonlijkheid. Hij schreef meer dan 60 boeken en andere geschriften. Daarnaast was hij een groot kenner van het oeuvre van Charles Dickens, hij zorgde mee voor de vertaling van het volledige werk van Dickens in het Nederlands. Bomans’ bekendste werk is 'Erik of het klein insectenboek', uitgegeven in 1940 en later verfilmd. Tijdens de oorlog bood Godfried onderdak aan Joodse mensen maar hij moest zelf onderduiken bij razzia’s voor gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Hij huwde in 1944 met Pietsie Verscheure, het koppel kreeg 1 dochter, Eva. Landelijke bekendheid kreeg Bomans als kunstredacteur van de Volkskrant en redacteur bij Elseviers Weekblad, ook als mediafiguur bij radio en televisie. Hij kroop graag in de rol van een geestige Sinterklaas. Zijn werk onder één noemer brengen is moeilijk, hij was zeker een groot stylist, hij kon zeer ernstig maar ook zeer lichtvoetig schrijven en praten. Zijn zin voor humor en ironie zijn typische kenmerken. 'Pa Pinkelman', 'Tante Pollewop', 'Het lelijke jonge eendje' en 'Juffrouw Piep' zal nog bij velen een belletje doen rinkelen. Godfried Bomans stierf aan een hartaanval op 58-jarige leeftijd en werd begraven in Bloemendaal.“Hieë kos oas douen schèdde van’t lache.”