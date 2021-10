Diamanten en briljanten kloosterjubilea bij Minderbroeders

Het feest van Franciscus van Assisi werd dit jaar bij de Minderbroeders in Hasselt zeer feestelijk gevierd. Tijdens de eucharistieviering van 11uur werden de jubilarissen figuurlijk in de bloemen gezet. Pater Piet Nulmans en pater Louis Spreuwers vierden hun diamanten kloosterjubileum. Reeds meer dan zestig jaar trachtten zij de Franciscaanse spiritualiteit vorm en inhoud te geven in hun dagelijks en religieus leven.Pater Paul Thoelen, pater Jo Martens en pater Fernand Heirman vierden hun briljanten kloosterjublieum. Ook zij stonden reeds meer dan zeventig jaar ten dienste van het Franciscaans gedachtengoed. Hun dagelijks inzet voor armen, zieken en minbedeelden behoorden tot hun opdracht. Het Valentinuskoor zorgde voor de muzikale omlijsting van deze dankviering. Op het einde van de viering werden de jubilarissen gehuldigd en mochten zij een attentie in ontvangst nemen. Nadien vond er een receptie plaats in de pandgangen van het Minderbroedersklooster.