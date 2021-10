Diepenbeekse schrijvers op 3de editie BoekenBottelarij

Inmiddels waren ze zondag toe aan de derde editie van de BoekenBottelarij in de UHasselt (oude gevangenis). Met een deelname van 43 auteurs was er een ruim en divers aanbod van romans, kinderboeken, thrillers, poëzie, kookboeken,…enz. Opvallend de stand van ‘Diepenbeek Schrijft’ met vier Diepenbeekse auteurs: Joris Iven, Jo Claes, Armand Mesotten en Blauwhartje. Het was een uitgelezen kans om kennis te maken met je favoriete auteur en je boek te laten signeren of een babbel te slaan.