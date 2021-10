Derde BoekenBottelarij in de oude gevangenis met 45 auteurs

Vorige zondag vond de derde editie plaats van de BoekenBottelarij, een boekenbeurs met en voor louter Limburgs schrijverstalent. In de gebouwen van de UHasselt aan de Martelarenlaan lieten 45 auteurs het publiek kennismaken met hun werken.

De Boekenbottelarij geeft voornamelijk Limburgse auteurs de kans om zich aan het grote publiek te tonen en hierdoor meer herkenning te krijgen. De eerste editie vond plaats in de Bottelarij van Ulbeek. Zij boden het schrijverscollectief haar ruimtes gratis aan. Sedertdien deed de Boekenbottelarij achtereenvolgens Genk en Maasmechelen aan om voor de derde editie in Hasselt te belanden.De Boekenbottelarij biedt een ruim aanbod romans, kinderboeken, thrillers, poëzie, kook- en gezondheidsboeken. Verder is het een uitgelezen kans om met je favoriete auteur kennis te maken en je boek te laten signeren, een babbel te slaan. Als leuk extraatje maakte de bezoekers ieder uur kans om een boekenpakket te winnen.(Foto: W. Van Puyenbroek)