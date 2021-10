Neos Genk bezoekt Natuurhulpcentrum

Een kleine groep sportievelingen vertrok met de fiets om naderhand met de anderen op bezoek te gaan.In 1976 werd dit centrum opgericht en kende men het in de volksmond als ‘ vogelasiel’.Door de uitbreidingen en aanpassingen is het één van de meest toonaangevende dierenopvangcentra voor België en ver daarbuiten. Door middel van een film werd de werking verduidelijkt en kreeg men inzage in de spannende interventie’ s alsook de werking van de operatiekamer of het voederen van babydiertjes. Daarna kreeg men het medische gedeelte en allerhande kooien zoals die van de roofvogels of de watervogels . Ook leeuwen, apen ,vossen en wolven verblijven er. En elk dier krijgt de beste verzorging, zelfs het kleinste vogeltje of egel.Met een wandeling op het terrein was de verbazing groot dat het er allemaal zo netjes bij lag.Dit alles is ook maar mogelijk door de vele vrijwilligers die mee een handje toesteken.Met de leuke anekdotes en interessante weetjes wisten de gidsen onze leden te boeien en achteraf werd er nog lang na gekeuveld bij een versnapering en koffie.