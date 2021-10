Nadia Habiby wint online Pitch Fight

Nadia Habiby uit Houthalen won met haar indrukwekkende 3D bouwvisualisaties de Pitch Fight van 2021. Deze week kwam ze bloemen en haar prijs in ontvangst nemen op de T2-campus in Genk. Het was dit jaar geen gemakkelijke opdracht.

In het atypische cursusjaar 2020-2021 bulkte het weer van het talent in de opleiding 3D Bouwkundig Tekenaar bij SyntraPXL. Onder normale omstandigheden komen geïnteresseerde architecten en bouwprofessionals de beste fotorealistische bouwvisualisaties beoordelen tijdens de jaarlijkse Pitch Fight op de campus in Genk. Een fysieke vijfde editie bleek niet mogelijk, daarom mochten de 6 beste cursisten van dit jaar hun eindwerk online presenteren. Meer dan 200 kenners stemmen de 3D-renders van Nadia Habiby naar de eerste plaats.De vorige winnaars bouwden dankzij de ruime interesse in de Limburgse bouwwereld een mooie carrière uit. De Houthalense startte aan de universiteit als interieurarchitecte. Afgelopen jaar breidde ze haar kennis verder uit met een opleiding tot BIM-tekenaar en bouwvisualisator. Als kersverse bouwkundig tekenaar kan Nadia ondertussen aan de slag op haar stageplaats. Een mooie bekroning van nachtenlang tekenen en renderen aan haar 3D woning.(Foto's: Guy Meurs, Brecht Langenaken)