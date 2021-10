Agent (41) verongelukt tijdens opleiding voor de ogen van zijn collega’s

Bij een ongeval op het op- en afrittencomplex van de E40 in Brugge is maandagmiddag een motorrijder van de lokale politie van Oostende om het leven gekomen. “Hij was een zeer gewaardeerd collega”, klinkt het bij de politiezone. Het slachtoffer was 41 jaar oud en verongelukte tijdens een opleiding, voor de ogen van enkele collega’s.

Het motorongeval gebeurde maandagmiddag bij het op- en afrittencomplex van de E40 nabij Brugge. Op dat moment was een opleiding aan de gang en waren dus enkele collega’s van het slachtoffer aanwezig. Zij zagen hoe de motorrijder aan het slippen ging toen hij vanop de E403 de afrit nam voor de E40 richting kust. Alle hulp kwam te laat. “De exacte omstandigheden van het voorval zijn nog niet bekend en worden voort onderzocht”, klinkt het bij de lokale politie van Oostende. “Er waren geen derden bij betrokken.”

Het slachtoffer is een 41-jarige inspecteur die in september 2002 toetrad tot de politieschool en sinds 1 mei 2004 bij de lokale politie van Oostende werkte. “Nick Campe was een zeer gewaardeerd collega binnen de Lokale Politie Oostende en een uitstekend motorrijder en -hoofdtrainer”, zeggen korpschef Philip Caestecker en directeur operaties Hannelore Hochepied. “Zijn verlies slaat een diepe wonde binnen ons korps. We wensen alle familie, vrienden en collega’s veel sterkte in deze moeilijke tijd. Samen zullen we dit verdriet verwerken. Ons zorgteam biedt alle collega’s en familie de nodige ondersteuning.”