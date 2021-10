Wie dacht dat het na de Panama Papers gedaan was met de constructies in belastingparadijzen om belastingen te ontwijken, had het mis. Naast tientallen wereldleiders en beroemdheden staan er ook 1.217 Belgen op de lange lijst van de zogenaamde Pandora Papers. Maar wie zijn die Belgen? Wat hebben ze fout gedaan? En wat riskeren ze precies?