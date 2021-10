Ludwig De Winter (Wanty-Gobert) stopt op zijn 28ste met profwielrennen: “Wil dichter bij mijn familie en vrienden zijn”

“De gedachte om mijn carrière te beëindigen dwaalt al een tijdje in mijn hoofd, maar ik wilde absoluut tot mijn allerlaatste wedstrijd competitief zijn. Het is dan ook pas een tiental dagen geleden dat ik de knoop definitief doorhakte”, zegt De Winter. “Ik kon me geen beter afscheid wensen dan hier in Binche, voor mijn thuispubliek, vrienden en familie. Het is dicht bij hen dat ik in de nabije toekomst wil vertoeven, na de vele opofferingen die ik de voorbije jaren voor mijn job, mijn passie gemaakt heb. Ik voel me klaar voor deze verandering en kijk ernaar uit om mijn kinderen van dichtbij te zien opgroeien.”

De Winter werd prof in 2015 bij Wallonie - Bruxelles. Twee jaar later stapte hij over naar Veranclassic, om in 2019 voor Wanty - Gobert te tekenen. De renner behaalde geen profzege maar haalde wel veel voldoening uit zijn werk als knecht. “De overwinning van Loïc Vliegen in de Ronde van Wallonië in 2019, mijn eerste jaar bij het team, ervaar ik als één van de grootste momenten uit mijn carrière. Het geloof in een collectief doel en de teamspirit die er heerste was onbeschrijfelijk. Ik hield van het werk in de schaduw en was ongelofelijk trots wanneer ik renners als Antoine Demoitié, Timothy Dupont of Baptiste Planckaert naar successen kon leiden. Ik ben fier dat ik met mijn capaciteiten het maximale uit mijn carrière gehaald heb.”