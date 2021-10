Omleiding door Meeuwen kermis

Komend weekend start in Meeuwen de jaarlijkse kermis. Dat betekent dat vanaf woensdag 6 oktober tot en met vrijdag 15 oktober het centrum van Meeuwen minder goed bereikbaar is. Het doorgaand verkeer volgt best de aangegeven omleiding.

Deze week al starten kermisuitbaters met het opstellen van hun attractie ’s en kramen voor Meeuwen kermis. De kermis begint op 10 en sluit donderdagnacht 14 oktober. Om die reden kan je vanaf woensdag 6 oktober om 17 uur tot en met vrijdag 15 oktober om 12 uur de Torenstraat, Erfstraat, Lentestraat, Kiestraat en Kerkplein moeilijk bereiken. Op de kermisdagen 10, 11, 12 en 14 oktober zijn deze straten afgesloten voor alle verkeer. De Kapelanijstraat is afgesloten ter hoogte van het gemeentehuis van vrijdag 8 oktober om 12 uur tot vrijdag 15 oktober om 7 uur. Van zondag 10 oktober om 14 uur tot woensdag 13 oktober om 7 uur worden de Dorpsstraat en Hoogstraat afgesloten tussen de kruispunten met de Torenstraat en Kiestraat. De Dorpsstraat is op 12 oktober namiddag afgesloten vanaf de verkeerslichten. De handelszaken blijven bereikbaar en parkeren doe je best in de omgeving van de Hoogstraat. RDr