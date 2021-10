Momsomnia: wat is dat? En vooral: wat doe je eraan?

Niet kunnen slapen omdat je huilende baby je wakker houdt. Of omdat je denkt dat je kind op elk moment kán beginnen wenen. En later misschien ook niet omdat je tiener uitgaat en je bang de minuten aftelt tot zoon- of dochterlief thuiskomt. In andere woorden: momsomnia, ofwel slapeloosheid bij mama’s in het bijzonder, is een issue. We vroegen aan slaapexpert Johan Verbreacken wat je als moeder aan deze vorm van slapeloosheid kunt doen.