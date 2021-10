Vierde keer, goede keer. In de Allianz Cloud in Milaan heeft Francesco Patera het langverwachte duel tegen de Italiaan Devis Boschiero gewonnen met een technische knock-out in de derde ronde. De 28-jarige Genkenaar mocht zo bij zijn 25ste overwinning de kampioenengordel van de intercontinentale WBO-titel in ontvangst nemen. “Mijn plannetje pakte perfect uit”, reageert Patera.