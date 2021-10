Eurostar en Thalys willen fuseren: merknaam Thalys verdwijnt op termijn

Hoofdzetel komt in ons land

De hst-operatoren Eurostar en Thalys pikken hun fusieplannen, die wegens corona een tijd in de koelkast waren beland, weer op. Het fusiebedrijf zal zijn hoofdzetel hebben in België, en op termijn verdwijnt de merknaam Thalys. Dat schrijft de Franse krant Les Echos maandag en het nieuws is door Thalys bevestigd.