Collega van agent die Sarah Everard vermoordde, voor rechter wegens verkrachting

De 46-jarige Carrick werd zaterdag opgepakt in Hertfordshire, ten noorden van Londen. Nog diezelfde dag werd hij geschorst door de Metropolitan Police en maandag moet hij voor de rechter verschijnen.

De agent wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben verkracht. De twee zouden elkaar op datingapp Tinder hebben leren kennen en zouden in september vorig jaar eerst samen iets gaan drinken zijn. Daarna zou Carrick de vrouw hebben meegenomen naar een hotelletje in de buurt, waar hij haar de volgende ochtend verkracht zou hebben. Carrick zelf ontkent alle aantijgingen met klem.

Valse arrestatie

David Carrick maakt deel uit van een politie-eenheid in Londen die instaat voor de bescherming van het parlement en diplomatieke missies. Dat is ook de eenheid waartoe de 48-jarige Wayne Couzens behoorde, de politieagent die Sarah Everard in maart 2021 bij een valse arrestatie in de boeien sloeg, alvorens haar te ontvoeren, te verkrachten en te doden.

© AFP

De moord op Everard heeft in het Verenigd Koninkrijk voor heel wat ophef gezorgd en veroorzaakte een vertrouwenscrisis bij de bevolking. De politiediensten worden er onder andere van beschuldigd een reeks alarmerende signalen over de veroordeelde te hebben genegeerd. Duizenden vrouwen getuigden intussen op sociale media over de keren dat zijzelf in het openbaar zijn bedreigd of aangevallen en riepen politici op om op te treden.

Sarah Everard. — © AFP

“Bron van ongerustheid”

“Ik ben zeer ontdaan te horen dat een politieagent van de eenheid Parlementaire en Diplomatieke Bescherming is gearresteerd en beschuldigd van dit ernstige misdrijf”, verklaarde politieverantwoordelijke Cressida Dick. “Ik ben mij er volledig van bewust dat dit ook voor het publiek een bron van ongerustheid zal zijn.”

Zondag erkende de Britse premier Boris Johnson dat justitie niet genoeg doet om seksueel geweld tegen vrouwen te vervolgen. Maar hij riep “vrouwen van alle leeftijden op vertrouwen te hebben in de politie”, die volgens hem “meestal fantastisch werk” verricht.