Diest

Maandag even na 2 uur is in de Galgeveldstraat in Diest een dief op heterdaad betrapt. Een man zag hoe een onbekend persoon de bestelwagen van zijn buurman aan het leeg halen was.

De verdachte vertrok met een kleine donker voertuig. De buit bestaat uit verschillende elektrische werktuigen . De politie Demerdal-DSZ onderzoekt de zaak. mm