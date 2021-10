Catalaanse leider Carles Puigdemont aangekomen bij Italiaanse rechtbank

De Catalaanse separatistische leider Carles Puigdemont, die voorwerp is van een door Spanje uitgevaardigd aanhoudingsbevel, is maandag aangekomen bij de rechtbank op Sardinië. Voor het hof van beroep in Sassari zal hij het Europese aanhoudingsbevel aanvechten.

Puigdemont reisde op 23 september naar Sardinië om deel te nemen aan een cultureel festival in het stadje Alghero. Bij aankomst op de luchthaven van Alghero werd hij gearresteerd. De volgende dag kwam hij weer vrij en mocht hij terugkeren naar Brussel, nadat hij zich ertoe had verbonden om terug te keren naar Sardinië voor een hoorzitting

Maandag arriveerde Puigdemont kort voor 11 uur bij het hof van beroep in Sassari. Hij werd opgewacht door enkele tientallen Catalaanse aanhangers en Sardijnse separatisten die ‘Vrijheid!’ scandeerden. Puigdemont zelf legde geen verklaring af, meldt nieuwsagentschap AFP.

Het Sardijnse hof van beroep zal zich moeten uitspreken over de geldigheid van het aanhoudingsbevel. “Tijdens de hoorzitting zal moeten worden bepaald of het Europees aanhoudingsbevel kan worden toegepast of niet”, zegt zijn Italiaanse advocaat, Agostinangelo Marras, tegen AFP. Volgens de advocaat wordt de eventuele uitlevering van Puigdemont maandag niet besproken.

Tegen de voormalige Catalaanse president loopt een Europees arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij het in 2017 georganiseerde onafhankelijkheidsreferendum en de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar. Eerder dit jaar hief het Europees Parlement de onschendbaarheid van Puigdemont op. Vrijdag diende Puigdemont een verzoek in kort geding in bij het Europese gerecht om die terug te krijgen. Er loopt ook nog een beroepsprocedure tegen de beslissing.